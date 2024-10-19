شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في خط وسط الزمالك.. وجوميز يفاضل بين 3 بدائل قبل مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أزمة على مستوى خط الوسط بسبب النقص العددى في هذا المركز نتيجة إصابة نبيل عماد "دونجا" فى العضلة الخلفية وغيابه عن اللقاء.

ويدرس جوميز العديد من الحلول للتغلب على أزمة خط الوسط قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد حيث يفاضل الخواجة بين زياد كمال ومحمد شحاتة لنقص البدائل المتاحة، كما يفكر جوميز في الدفع باللاعب الشاب محمد السيد في هذا المركز ولكن حينها سيكون الأمر مخاطرة كبيرة لنقص خبراته.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصرى، وإثبات أن الفوز على الأهلى وحصد لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.

ووعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم حسين لبيب رئيس النادى خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.