شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج "رابع أيام" معسكر الإسماعيلى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، استعداداته للموسم الجديد، تحت الإدارة الفنية لحمد إبراهيم، حيث دخل الفريق في معسكر غلق بدولة قطر.

انطلق معسكر الفريق الأربعاء الماضى، وسط حالة من التركيز الكبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين.

وواصل الفريق تدريباته الخميس بكل جدية منذ الصباح الباكر بحثا عن استغلال المعسكر الاستغلال الأمثل قبل انطلاقة الموسم الجديد ثم خاض الدراويش ودية مع البدع مساء أمس الجمعة.

يبدأ اليوم السبت بمران صباحي، في تمام التاسعة داخل أحد قاعات فندق الإقامة، يحرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين وخوضهم لعدة تدريبات استشفائية.

عقب نهاية المران، سيتناول اللاعبين وجبة الإفطار ثم يحصلوا على راحة، قبل العودة للعمل من جديد.

وفي الثالثة عصرا سيتناول اللاعبين وجبة الغذاء، ثم يعقد حمد ابراهيم محاضرة فنية باللاعبين، يشرح خلالها بعض الجوانب الفنية بالإضافة إلى منح اللاعبين لبعض المهام المطالبين بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

عقب نهاية المحاضرة، سيتوجه الفريق إلى جامعة قطر، لخوض المران المسائي، الذي سينطلق في تمام الساعة السابعة مساءًا.

عقب نهاية المران، سيتوجه اللاعبين إلى أحواض الثلج لخوض بعض الجلسات الاستشفائية، تحت إشراف الجهاز الطبي، ثم يعود الفريق إلى فندق إقامته لناول وجبة العشاء.