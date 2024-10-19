شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينافس منتدى المغربى على برونزية أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره منتدى المغربى اليوم السبت، فى مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب فى الفترة من 10 و حتى 19 أكتوبر الجارى.

خسر فريق يد الزمالك فى نصف النهائى أمس الجمعة أمام نظيره الأهلى بنتيجة 26-25.

نجح فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14، ليحقق العالم الكاملة بدور المجموعات بالفوز على المنتدى المغربى بنتيجة 32-21، قبل أن يهزم أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد، أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".