شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اليوم السبت الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيراميكا بنصف نهائي بطولة السوبر المحلى فى ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات الشقيقة، للتأكيد على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الفريقين، وممثلى اتحاد الكرة المصري، وطاقم التحكيم ، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى سمير عدلي المدير الإداري.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي غداً الاحد على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.