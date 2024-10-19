"تعبت معانا بعد وفاة والدي"..6 صور ترصد علاقة عماد متعب مع والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحد أفضل وأهم نجوم كرة القدم المصرية عبر التاريخ، حيث تمكن طوال مشواره في الملاعب من تحقيق العديد من الإنجازات والأرقام التاريخية، التي حجزت له مكانة كبيرة في قلوب كل الجماهير المصرية وليس الأهلاوية فقط.

نجح عماد متعب، في تسطير تاريخاً كبيراً في كرة القدم، سواء مع النادي الأهلي أو رفقة المنتخب المصري، مما جعله واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

ويتمتع عماد متعب بجماهيرية كبيرة لدى كل محبي وعشاق كرة القدم، مما جعل أخباره محط أنظار واهتمام الملايين من الجماهير بشكل دائم ومستمر، وليس أخباره المتعلقة بكرة القدم فقط بل دائماً مات يرغب الكثير من الجماهير، في معرفة العديد من التفاصيل الخاصة عن الحياة الشخصية لنجومهم المفضلين في كرة القدم.

وبالحديث عن الحياة الشخصية، فإننا نجد أن أغلب لاعبي كرة القدم يدينون بالفضل في تألقهم الدائم والمستمر في ملاعب كرة القدم، إلى أمهاتهم الذين كانوا الداعم والسند الأساسي لهم، في بداية مشوارهم في كرة القدم، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين هو نجم منتخب مصر والنادي الأهلي عماد متعب.

ودائماً ما يحرص عماد متعب في أي لقاء تلفزيوني، يظهر خلاله، على توجيه الشكر إلى والدته، التي ساعدته في أن يصل إلى كل ما هو عليه الأن.

ووالدة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، نادرة الظهور بشكل كبير عبر شاشات التليفزيون، كما أنه لا يوجد لها الكثير من الصور رفقة نجلها، نظراً لعدم ظهورها بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال ظهور عماد متعب في برنامج تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد" في عام 2018، أكدت إن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ابن مثالين ويكون حريص دائماً على زيارتها بشكل مستمر في الشرقية.

وظهر عماد متعب متأثراً بشكل كبير، بعد مداخلة والدته في ذلك الوقت، متأثراً بحديث والدته.

وقال متعب خلال البرنامج: "أمي تعبت جداً جداً معانا، بعد وفاة والدي رحمة الله عليه، خاصة أن والدي توفى وعمري 7 سنوات فقط".

وأضاف: "ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك، انتي أعظم وأجمل أم شوفتها في حياتي".