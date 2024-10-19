شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لمباراة الزمالك وبيراميدز فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت مصر في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، للحديث عن لقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويتحدث البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك وكابتن الفريق عن مباراة بيراميدز وفرص الفارس الأبيض فى حسمها للوصول للمباراة النهائية للسوبر المصري. ويخوض الفريق مرانه الثاني اليوم بالإمارات في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مصر على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، والذي استضاف مران الفريق بالأمس.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدا الأحد.

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصرى، وإثبات أن الفوز على الأهلى وحصد لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.

ووعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم حسين لبيب رئيس النادى خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.