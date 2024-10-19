شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الممتاز 2024 – 2025 .. يشهد عودة 3 لاعبين من إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عودة بعض اللاعبين عقب غيابهم لفترة كبيرة بسبب تعرضهم للإصابة بالرباط الصليبى.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 30 أكتوبر المقبل وتقام مراسم القرعة غدا السبت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بمنطقة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف" تحت أشراف رابطة الاندية المصرية المحترفة.

ويأتي في مقدمة تلك اللاعبين :

يواصل محمود الونش مدافع فريق الزمالك برنامجة التأهيلى تحت أشراف طبيب الفريق استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بداية من بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب استعادة مستواه البدنى الفترة الماضية.

شارك على جبر مدافع فريق بيراميدز في التدريبات الجماعية لفريقه خلال الفترة الماضية لاستعادة مستواه البدنى والفنى في انتظار إنطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز للظهور مع الفريق السماوى.

بدأء أحمد أيمن منصور مدافع فريق المصرى البورسعيدى المرحلة الأخيرة من التأهيل عقب الشفاء من الرباط الصليبى استعدادا للمشاركة في تدريبات الفريق قبل إنطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.