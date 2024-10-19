شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بنصف نهائي بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يضع جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ليلة اليوم السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقام فى الإمارات حيث يرغب البرتغالى في مواصلة النتائج الجيدة بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي منذ أسابيع قليلة.

وحذر جوميز اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى بيراميدز، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل كأس مصر، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمة لاعبو الفريق السماوي ومن المقرر أن يلقى المدرب محاضرة أخيرة على اللاعبين فى فندق الإقامة لتنبيهم على تنفيذ التعليمات.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بنصف نهائي بطولة السوبر المصرييلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء غداً الاحد مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.