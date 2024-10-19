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الامارات | مصر تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن مصر اليوم المحطة الـ12 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وذلك في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، ضمن سباقات النسخة الـ31.

ويأتي تنظيم الحدث المرموق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة.

ويتضمن المهرجان ستة أشواط، وسط مشاركة 55 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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