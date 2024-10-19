الرمادى يضع الرتوش الأخيرة على خطة سيراميكا لمواجهة الأهلى الليلة

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يضع أيمن الرمادى المدير الفنى لسيراميكا اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الأهلى فى نصف نهائى بطولة السوبر المصري.

يخوض سيراميكا مرانه الأخير الليلة ويعقد الرمادى اجتماعاً مع لاعبيه لشرح خطة المباراة والتأكيد على أهمية غلق مفاتيح لعب المارد الأحمر لتحقيق الانتصار.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

يخوض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، تحديا جديدا عندما يواجه الأهلى فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فى إطار نصف نهائى كأس السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات.

ويسعى أيمن الرمادى لكسر عقدة مارسيل كولر والنادى الأهلى، حيث لا يعرف النتائج الإيجابية فى مواجهات المارد الأحمر، وسبق أن واجه الأهلى فى 4 مناسبات انتهت جميعا بالهزيمة.

وجاءت أرقام أيمن الرمادى أمام الأهلى قبل مباراة السوبر المحلى كالتالى..



4 مباريات

4 هزائم

سجل هدفين

استقبل 10 أهداف

الأهلى 3/ 0 أسوان

الأهلى 2/ 1 سيراميكا

الأهلى 1/ 0 سيراميكا

الأهلى 4 / 1 سيراميكا

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.