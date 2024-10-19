شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يواصل التأهيل فى الزمالك وجوميز ينتظر جاهزيته والان مع تفاصيل الخبر

يواصل نبيل عماد دونجا التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب الإصابة التى يعاني منها حيث يشكو من إصابة الخلفية.

ويسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز دونجا أملاً فى اللحاق بالمباراة النهائية حال عبور الفريق الأبيض لعقبة بيراميدز غدًا الأحد، ولذلك فضل جوميز اصطحاب دونجا فى رحلة الإمارات وطالب بتجهيزه.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدا الأحد.

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصرى، وإثبات أن الفوز على الأهلى وحصد لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.

ووعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم حسين لبيب رئيس النادى خلال الجلسة التى عقدوها معه ببذل قصارى جهدهم لإسعاد جماهير القلعة البيضاء واستكمال المسيرة الناجحة للفريق قبل انطلاق الموسم.