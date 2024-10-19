جائزة الولايات المتحدة: فيراري يسيطر على جولة التجارب الحرة الوحيدة

الرياص - اسماء السيد - أوستن : حقق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس الجمعة في أوستن أسرع توقيت في التجارب الحرة الوحيدة لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، متفوقا على زميله في الفريق شارل لوكلير من موناكو.

وتفوقت سيارتا إس إف 24 للسكوديريا على بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة ومتصدر ترتيب العام الحالي سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، فيما حل مطارده المباشر سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس رابعا أمام زميله في الفريق الأسترالي أوسكار بياستري، وسائقي مرسيدس البريطانيين لويس هاميلتون وجورج راسل.

ويبحث فيرستابن عن العودة إلى سكة الانتصارات وإنهاء فترة عجاف استمرت ثمانية سباقات لم يذق خلالها طعم الفوز، على وقع تهديد نوريس.

وغاب "ماد ماكس" عن أعلى عتبة على منصة التتويج منذ جائزة إسبانيا الكبرى في 23 حزيران/يونيو، وهي مدة أبدية بالنسبة له، في حين تفوق عليه نوريس، على الرغم من عدم استقرار نتائج الاخير، في السباقات الخمسة الأخيرة، ما أشعل فتيل محاولة البريطاني الفوز بلقب السائقين لإضافة المزيد من الإثارة إلى انتزاع ماكلارين صدارة الصانعين من ريد بول في منتصف أيلول/سبتمبر (516 نقطة مقابل 475).

وسيكون أمام السائقين والفرق فرصة احراز 8 نقاط إضافية هذا الأسبوع مع تنظيم سباق السرعة (سبرينت) السبت، ضمن سلسلة "ماراثونية" من ثلاث جوائز كبرى في قارتي أميركا الشمالية والجنوبية اذ تتجه الفرق من أوستن إلى المكسيك ثم البرازيل، قبل اسدال الستار على المنافسات مع مراحل لاس فيغاس وقطر وأبو ظبي.

وهنا نتائج جولة التجارب الحرة:

1. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:33.602 دقيقة (25 عدد اللفات)

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:33.623 د (27)

3. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:33.855 د (23)

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:33.868 د (25)

5. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:33.908 د (26)

6. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.963 د (22)

7. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.093 د (27)

8. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:34.096 د (24)

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:34.112 د (24)

10. يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:34.313 د (20)

11. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:34.364 د (24)

12. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:34.375 د (24)

13. ليام لوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:34.443 د (28)

14. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:34.618 د (26)

15. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:34.619 د (24)

16. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:34.638 د (24)

17. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:34.806 د (24)

18. فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:35.041 د (26)

19. فرانكو كولابينتو (الأرجنتين/وليامس) 1:35.248 د (27)