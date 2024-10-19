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سيدات يد الأهلى ينافسن بطل الكونغو على برونزية أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 19 أكتوبر 2024 01:23 ص

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره أوتوهو الكونغولي اليوم السبت فى إطار تحديد صاحب برونزية بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب .

خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام  نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 31-18 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية أمس الجمعة .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره بريميرو الأنجولي بنتيجة  26-20 فى ربع نهائى المنافسة

حقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على نظيره أوتوهو الكونغولى بنتيجة 35-27 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية  ليتأهل إلى دور الثمانية.

وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 33-20 فى أولى مواجهاته الجمعة الماضى.

وتضم قائمة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا كلًّا من:

نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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