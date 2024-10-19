شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى ينافسن بطل الكونغو على برونزية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد السبت، 19 أكتوبر 2024 01:23 ص

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره أوتوهو الكونغولي اليوم السبت فى إطار تحديد صاحب برونزية بطولة أفريقيا للأندية بالمغرب . خسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 31-18 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية أمس الجمعة . تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره بريميرو الأنجولي بنتيجة 26-20 فى ربع نهائى المنافسة حقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على نظيره أوتوهو الكونغولى بنتيجة 35-27 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية ليتأهل إلى دور الثمانية. وحقق فريق سيدات يد الأهلى الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 33-20 فى أولى مواجهاته الجمعة الماضى. وتضم قائمة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا كلًّا من: نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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