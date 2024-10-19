شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: بيراميدز أفضل نسبيا من الزمالك وعامل الجمهور "مؤثر" والان مع تفاصيل الخبر

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن "سكواد" فريقه أفضل نسبياً من الزمالك، مؤكداً أن الفوارق بين اللاعبين بسيطة، وأن جماهيرية النادى الأبيض ستكون عاملا مؤثرا في المباراة المقرر لها غداً الأحد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وأضاف المدير الرياضي لنادى بيراميدز خلال تواجده ضيفاً على قناة "on time sports" أن الفريق السماوي يمتلك لاعبين معتادين على اللعب تحت الضغط الجماهيري، لافتاً إلى أن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر يزيد من مسئولياتهم للتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

ورفض هاني سعيد جُملة أن الزمالك "كعبه عالي" على فريق بيراميدز في مواجهاتهما الأخيرة، وأن الزمالك فريق كبير ومواجهته صعبة، ولا أعتقد أنها مباراة سهلة للزمالك أيضا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالسوبر.

وقال: "تعاقدنا مع لاعبين جدد مميزين، ونجحوا في الدخول سريعا في أجواء المعسكر مع اللاعبين القدامى"، مشيرا إلى الضغط الجماهيري طبيعي، ولكننا نضم لاعبين كبارا سبق لهم اللعب أمام الجماهير واعتادوا على الضغط.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.