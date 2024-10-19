شكرا لقرائتكم خبر عن طلال الهاشمى: المتحدة روجت للسوبر بشكل رائع وأشكرها على التعاون الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، إننا نسعى إلى أن تكون أبو ظبي عاصمة للرياضة من خلال استضافة أحداث رياضية مهمة، والسوبر المصري أحد الأحداث الرئيسية التي ننظمها.

ووجه المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس، الشكر إلى الشركة المتحدة للرياضة على التعاون المذهر والتنظم الرائع في السوبر المصري، وبسبب هذا التعاون أصبح السوبر المصري منتجا كبيرا، مما تسبب وجود رعاة جدد ونتوقع تقدمه أكثر في المواسم المقبلة وسوف يذهب إلى أبعد مدى.

وتابع طلال الهاشمي، إن جماهيرية الأهلي والزمالك كبيرة جدا ووجودهم في أبو ظبي يثير حالة من الجدل بين الجماهير المصرية الكبيرة المتواجدة، مؤكدا أن أبوظبي لها الشرف أن نستضيف السوبر المصري، خاصة أن العلاقة قوية بين مصر والإمارات والتعاون على أعلى مستوى في جميع المجالات.

واختتم: "الرياضة المصرية متقدمة دائما بدليل حصد الميداليات في الأولمبياد، البنية التحتية الموجودة في أبو ظبي تساعد في استضافة تلك الفعاليات".