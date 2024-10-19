شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الاستعداد لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته مساء الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلى مساء الأحد 20 أكتوبر الجارى، على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلى.



جانب من التدريب

وحرص أيمن الرمادى على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بإخراج كل ما لديهم والثقة في قدراتهم على عبور النادى الأهلى والوصول لنهائى كأس السوبر المحلى، والاقتراب خطوة مهم من التتويج باللقب الثالث في مسيرة النادى.



مران فريق سيراميكا

وعلى جانب آخر، وضع مسئولو نادى سيراميكا، النجمة الثانية على قميص الفريق لموسم 2024 /2025، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلى التي ستقام في الإمارات في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى.



حسين السيد

ونشر الحساب الرسمي لـ سيراميكا عبر "فيس بوك"، صورا لقميص سيراميكا الجديد بعد وضع النجمة الثانية، معلقا عليها: "النجمة الثانية تزين القميص.. حلم التتويج مستمر في 2024-2025".



جانب من تدريب سيراميكا

وجاءت قائمة سيراميكا لبطولة السوبر المحلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام، محمود كوكو، على الجابرى، إسلام ريشة

الدفاع: أحمد هانى، رجب نبيل، سعد سمير، عبد الله مجدى، عبد الرحمن بودى، جاستن أرثر، أحمد بيكهام، أحمد عابدين، حسين السيد، محمد فايز

الوسط: محمود زلاكة، أيمن موكا، أحمد بلحاج، أحمد القندوسى، إبراهيم محمد، إسلام عيسى، محمد صادق، محمد عادل، محمد رضا، حسين حسنى، عمرة قلاوة، نور علاء

الهجوم: فخرى لاكاى، جون إيبوكا، مروان عثمان، عباس كيونى