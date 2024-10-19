باستاد زايد للكريكت .. 18 صورة لتدريبات الزمالك استعداداً لمباراة بيراميدز في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة تدريباته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت الذي استضاف مران الفريق بالأمس؛ استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وشهد المران تواجد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي المجلس؛ لمؤازرة الفريق في المران قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي.

وتُفتتح منافسات السوبر المصري بمواجهة الزمالك وبيراميدز عصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي.

ويلتقي الفائز منها في النهائي الفائز من مباراة الأهلي ونظيره سيراميكا كليوباترا.

ويُمكنكم مطالعة صور مران الزمالك اليوم بمشاهدة الألبوم أعلاه:

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