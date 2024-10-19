على ملعب الكريكت.. 15 صورة ترصد تدريب الأهلي الأول في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في الإمارات، استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري للأبطال، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الحالي.

وأقيم مران الأهلي على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، وخصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد المقبل، على ستاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي، ضمن منافسات نصف النهائي من البطولة.

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