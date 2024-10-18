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بطولة إنكلترا: إيقاف إشبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام ثلاث مباريات

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الرياص - اسماء السيد - لندن : تعرض البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام فوريست الإنكليزي لكرة القدم لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات وغرامة 55 ألف جنيه استرليني (72 ألف دولار) الجمعة، بعد طرده في مباراة برايتون.

ورفع الحكم روبرت جونز البطاقة الحمراء في وجه مدرب الاتحاد السعودي السابق، بسبب رد فعله العنيف على طرد لاعبه مورغان غيبس وايت، خلال التعادل 2 2 على ملعب أميكس في 22 أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة الخامسة.

وقبل المدرب تهمة سوء السلوك الموجهة اليه من الاتحاد المحلي، وسيتابع فريقه من المدرجات في المباريات الثلاث المقبلة، بينها مواجهة الإثنين أمام ضيفه كريستال بالاس في ختام المرحلة الثامنة من البرميرليغ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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