شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف الأهلى استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

انتظم الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى فى تدريبات المارد الأحمر اليوم، بعدما التحق ببعثة فريقه فى الإمارات استعدادا للمشاركة فى كأس السوبر المصرى، عائدا من قطر عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الفدائيين فى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تعذر قدومه إلى القاهرة ومن ثم السفر مع البعثة الحمراء.

وبدأت الاستعدادات لخوض منافسات النسخة 22 من بطولة السوبر المصري، وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.