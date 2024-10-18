شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تنشر صور أول مران للأهلي استعدادًا لسيراميكا بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة، المسئولة عن تنظيم بطولة السوبر المحلى بمدينة أبو ظبى الإماراتية، صورًا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لتدريب فريق الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى، استعدادًا لمواجهة سيراميكا بنصف نهائي البطولة.

وشهد المران بعض الأمور مثل ظهور الجنوب أفريقى بيرسى تاو بالجدية أثناء المران وانتظام الفلسطيني وسام أبو على عقب الانضمام إلى معسكر الفريق بعد الانتهاء من مهمته مع منتخب بلاده وابتسامة حسين الشحات.

ويلتقى الأهلي سيراميكا بعد غدٍ، الأحد، مع سيراميكا وسيلعب الفائز منهما مع الفائز من بيراميدز والزمالك على لقب البطولة يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعبًا هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.



الجهاز الفنى للأهلى بقيادة كولر



بيرسى تاو





وسام أبو على





محمد الشناوى





عمر الساعى





حراس فريق الأهلى





مران الأهلى