شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة خالد الدرندلى.. اجتماعات مكثفة للجنة التدقيق المالى بالاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، فى اجتماعات لجنة التدقيق المالى التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم للتجهيز للميزانية الخاصة بالكاف.

وحضر الدرندلي ضمن لجنة التدقيق المالي والتي تضم رئيس و6 أعضاء، في مناقشات استمرّت لعدة ساعات في حضور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

من جانب آخر، تقرر إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرآ بمشروع الهدف بمنطقة السادس من أكتوبر.

كان ثروت سويلم عضو الرابطة قال في تصريحات له، إن القرعة سيتم إلغاؤها وسيقام الدوري المصري يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقام الدوري الجديد بشكل استثنائي، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضًا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين.