شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة الحكام إلى الإمارات استعدادًا لإدارة بطولة السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الحكام إلى مدينة أبوظبى بالإمارات، استعدادًا لإدارة مباريات بطولة السوبر المحلى برئاسة محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة وإبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام.

وتضم قائمة الحكام كالتالى..

حكام الساحة: أمين عمر، أحمد الغندور، محمد معروف، محمود ناجى

الحكام المساعدين: أحمد حسام طه، محمود أبو الرجال، شريف عبد الله، عمر فتحى

حكام تقنية الفيديو: محمود عاشور، وائل فرحان

ومن جانب آخر، أعلنت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، موعد وملاعب مباريات نصف نهائى السوبر المصرى بالإمارات بين الزمالك وبيراميدز، والأهلى وسيراميكا يوم الأحد المقبل.

بدأت الاستعدادات لخوض منافسات النسخة 22 من بطولة السوبر المصري ، وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الاحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.