شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على ينتظم في تدريبات الأهلى استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لشركة المتحدة للرياضة المسئولة على تنظيم بطولة السوبر المحلى صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لمشاركة الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الاهلى في التدريبات الجماعية للفريق عقب الانضمام الى بعثة الفريق بالامارات استعدادا لخوض منافسات السوبر المحلى.

وانتظم الفلسطينى وسام أبو على فى التدريبات عقب القدوم من قطر وانتهاء مشاركته مع منتخب الفدائيين فى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تعذر قدومه إلى القاهرة ومن ثم السفر مع البعثة الحمراء.

ويواصل فريق الاهلى استعداداته تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر بالامارات لخوض منافسات بطولة السوبر المحلى.

ويلتقي الأهلي سيراميكا بعد غدٍ، الأحد، مع سيراميكا وسيلعب الفائز منهما مع الفائز من بيراميدز والزمالك على لقب البطولة يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.