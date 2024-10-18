شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أفضل 10 تصديات في دورى nile بالموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الماضى من بطولة دورى nile، العديد من التصديات التي قام بها حراس المرمى وأنقذوا مرماهم من أهداف محققة، في لقطات تألق نال بها إعجاب المتابعين.

ونشر الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورتس، فيديو لأبرز 10 تصديات في دورى nile بالموسم الماضى، وتصدر محمود الزنفلى حارس مرمى الداخلية السابق قائمة التصديات.

تقرر إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرآ بمشروع الهدف بمنطقة السادس من أكتوبر.

كان ثروت سويلم عضو الرابطة قال في تصريحات له، إن القرعة سيتم إلغاؤها وسيقام الدوري المصري يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقام الدوري الجديد بشكل استثنائي، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضًا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين.