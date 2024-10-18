شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائى بطولة أفريقيا لليد بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب فى الفترة من 10 وحتى 19 أكتوبر الجارى، ليتأهل إلى النهائى.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع ال نهائى، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

و استطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصرى - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيرى - سيف هانى - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدى - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضى محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

فيما فريق يد الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية على بطل إثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14، ليحقق العالم الكاملة بدور المجموعات بالفوز على المنتدى المغربى بنتيجة 32-21.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة فى البطولة كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوى، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجى، أكرم يسرى، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولى، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادى خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".