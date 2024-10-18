شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض المفاجآت فى تشكيل الأهلى بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات كثيرة في تشكيل الفريق ببطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات يومي 20 و24 أكتوبر الجاري.

واستقر كولر على الدفع بمعظم العناصر التي شاركت أمام الزمالك مؤخرًا في السوبر الأفريقي في بطولة السوبر المصري باستثناء بعض التغييرات البسيطة التي ينوي المدير الفني إجراؤها ويأتي في مقدمتها، مشاركة أشرف داري في الدفاع بدلاً من ياسر إبراهيم.

ويلتقي الأهلي سيراميكا بعد غدٍ، الأحد، مع سيراميكا وسيلعب الفائز منهما مع الفائز من بيراميدز والزمالك على لقب البطولة يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.