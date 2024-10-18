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الزمالك وبيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن مباراة افتتاح بطولة السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُفتتح منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري بمباراة تُقام عند 04:05 عصر يوم الأحد المقبل.

ويُشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للكأس بينما يُشارك الزمالك بالبطاقة الذهبية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية أون تايم سبورت وقنوات أبوظبي .

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في دور النهائي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي ستُقام عند الثامنة من مساء الأحد ذاته.

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