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يد الأهلي إلى نهائي أبطال أفريقيا بفوز قاتل على الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى دور نهائي النسخة الجارية من بطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب نظيره الزمالك.

وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15-13 قبل أن يفوز باللحظات الأخيرة بنتيجة 26-25.


وينتظر الأهلي في دور النهائي الفائز من فلاورز البنيني ومنتدى درب السلطان المغربي، لمواجهته غدًا السبت.

ويمتلك الأهلي في رصيد 6 ألقاب من دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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