شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة هزار بين رمضان صبحى وحارس الزمالك في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز ومحمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك في وصلة هزار عقب انتهاء الفريق الأبيض من التدريبات، وقبل بداية الفريق السماوى المران الخاص بهم بالإمارات استعدادًا لخوض المباراة بينهما ضمن بطولة السوبر المصرى.

وتقابلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بعثة فريق بيراميدز، على هامش التدريبات الجماعية للفريقين، اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، قبل المباراة المرتقبة بينهما المقرر لها يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة لاعبي بيراميدز وأعضاء الجهاز الفني للفريق في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.