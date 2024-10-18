شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس لقاء الزمالك وبيراميدز في الإمارات قبل مواجهتهما بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

تقابلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بعثة فريق بيراميدز، على هامش التدريبات الجماعية للفريقين، اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، قبل المباراة المرتقبة بينهما المقرر لها يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة لاعبي بيراميدز وأعضاء الجهاز الفني للفريق في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .