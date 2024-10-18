شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عناق عبد الله السعيد ورمضان صبحى خلال مران الزمالك وبيراميدز بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رمضان صبحى صانع ألعاب فريق بيراميدز على عناق زميله السابق عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الزمالك قبل إنطلاق مران السماوى وانتهاء تدريب الفريق الأبيض استعدادًا لمواجهة بعضهم البعض في بطولة السوبر المصرى.

وقام أيضًا أحمد سيد "زيزو" صانع العاب فريق الزمالك في الدخول بوصلة هزار مع زميلة السابق يوسف أوباما مهاجم فريق بيراميدز الحالي.

وكانت تقابلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بعثة فريق بيراميدز، على هامش التدريبات الجماعية للفريقين، اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، قبل المباراة المرتقبة بينهما المقرر لها يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على مصافحة لاعبي بيراميدز وأعضاء الجهاز الفني للفريق في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.