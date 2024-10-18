شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات المشاركة بكأس الأمم للكرة الشاطئية تخوض تدريباتها على الملعب الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاضت منتخبات المجموعتين A وB بكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية أولى تدريباتها على الملعب الرئيسى للبطولة، يومى الأربعاء والخميس.

وخاضت منتخبات المجموعة A التى تضم منتخبات مصر، المغرب، غانا وتنزانيا تدريباتها يوم الأربعاء، بينما خاضت منتخبات المجموعة B التى تضم منتخبات السنغال، موزمبيق، مالاوى وموريتانيا تدريباتها أمس الخميس.

وتحتضن الأراضى المصرية بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، فى الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجارى.



السنغال



المغرب



تنزانيا



غانا



مالاوى



مصر