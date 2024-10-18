شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يحضر مباراة المقاولون وإنبى فى دورى الجمهورية مواليد 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، على حضور مباراة المقاولون وانبى التى أقيمت اليوم فى دورى الجمهورية مواليد 2010.

يأتي ذلك في إطار خطة وائل رياض لمتابعة جميع اللاعبين فى هذه المرحلة السنية لاختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، مؤخرا تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010".

كما كلف مجلس إدارة الاتحاد وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر "مواليد 2010" بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة.