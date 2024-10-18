شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 7 نسخ سوبر مصري فى الإمارات قبل مواجهات نصف نهائى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات كأس السوبر المصري 2024، في نسختها الجديدة التي تستضيفها دولة الإمارات من جديد، الأحد المقبل، بمباراتي نصف النهائي، قبل أن تختتم الخميس بالمباراة النهائية.

ولعب السوبر المصري من قبل في الإمارات 7 مرات من قبل، أولاها كان في عام 2015 والأخيرة في 2023.

وحقق الأهلي السوبر المصري في الإمارات 5 مرات، أولاها في 2015 على حساب الزمالك بالفوز 3-2، ثم في 2017 بالفوز 1-0 على المصري، و2021 بالفوز 2-0 على الأبيض، و2022 بالفوز 1-0 على بيراميدز، وأخيرا 2023 بالفوز 4-2 على مودرن فيوتشر في النهائي.

على الجانب الآخر، حقق الزمالك اللقب مرتين في الإمارات بفوزين على الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في نسختي 2016 و2019.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الاحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.