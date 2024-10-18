شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر أمام منتخب غانا بافتتاح كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي ، في المباراة المقرر لها الرابعة والنصف مساء غدا السبت ضمن مواجهات الجولة الجولة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بالغردقة ، عن إرتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض.

حضر الإجتماع الفني ممثلا عن مصر مؤمن نبوى المدير الإداري للمنتخب و إسلام شاكر مدير المهمات .

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من: محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن الشافعيّ، مصطفى على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من: أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتستضيف مصر نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية، بعد استضافتها نسخة 2018، حيث احتلت آنذاك المركز الثالث، أنهت مصر النسخة الأخيرة من المنافسة التى جرت في موزمبيق، في المركز الثاني. مثلّت مصر، إفريقيا في آخر كأس عالم لكرة القدم الشاطئية، إلى جانب السنغال.

وشاركت غانا في نسختي 2015 و2016، لكنها لم تتمكن من التأهل إلى النهائيات منذ ذلك الحين، وفشلت، غانا، في تجاوز دور المجموعات في النهائيات، وتأمل في تحقيق ذلك في نسخة العام الحالى، فى مصر.