شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: الأجواء رائعة فى معسكر الأهلي.. ونسعى للتتويج بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

قال أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كل البطولات التي يدخلها الأهلي مهمة للغاية، ويسعى اللاعبون للفوز بها، لمواصلة كتابة التاريخ، وإضافة المزيد من الألقاب إلى خزينته.

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن الأجواء في معسكر الفريق إيجابية للغاية استعدادا للسوبر المحلي ، وهناك تركيز شديد بين اللاعبين، والجميع يقدرون أهمية البطولة التي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية من جانب جميع الفرق المشاركة، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد والعطاء، بداية من لقاء سيراميكا كليوباترا الأحد.

وأشار إلى أن مباراة سيراميكا كليوباترا مهمة وقوية، والمنافس يضم عناصر لديهم طموحات كبيرة، بعد تتويجهم بكأس الرابطة، خاصة أن الفريق قدم أداءً قويًّا بالنسخة الماضية، وكان ندًّا قويًّا، وهو ما يتطلب من الجميع التعامل بمنتهى الجدية والاحترام، كعادة الفريق مع كل المنافسين.

وقال: «لدينا دوافع كبيرة للفوز على سيراميكا كبداية للمنافسة على اللقب، وتعودنا في الأهلي أن أهم مواجهة هي المباراة القادمة، لذلك لا نشغل أنفسنا سوى بلقاء نصف النهائي، والجهاز الفني يعمل باستمرار على تجهيز الجميع من كافة النواحي، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لنا خلال اللقاء».

وأضاف أن جماهير الأهلي تعودت أن يبذل اللاعبون أقصى ما فى جهدهم في كل البطولات لحصد الألقاب، وهناك حماس ورغبة من الجميع في التتويج بالبطولة، رغم توقيت إقامة المباراة بعد فترة من التوقف والابتعاد عن المواجهات الرسمية، ولكن الجيل الحالي تعود على اللعب وسط كل الظروف.



وتابع: «تدريبات الفريق قبل السفر إلى الإمارات كانت حافلة بالتحضيرات البدنية والخططية، وقد وصلنا إلى مرحلة مميزة من الجاهزية، والفريق يدخل كل بطولة لا يضع أمامه سوى الفوز بها، وهناك دوافع كبيرة لكون الأهلي حامل اللقب، ويخوض البطولة بشخصية البطل الذي يدافع عن لقبه».



وألمح أكرم إلى أن اللاعبين اكتسبوا خبرة المباريات الصعبة، وبالتالي سيكون تركيز الجميع في الملعب فقط، في ظل المرحلة الصعبة التي تحتاج إلى تحقيق كل الانتصارات، مع الفصل التام بين كل مباراة والأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لمباراة العين في كأس الإنتركونتننتال، التي لا يتم الحديث عنها في الوقت الراهن.



وأكمل: «كفريق كبير ننافس على البطولات، نحتاج إلى خلق أجواء مناسبة لذلك، وهو ما يجعلنا كلاعبين نتحدث كثيرًا ونعمل على زيادة الانسجام في الملعب، ونهتم بشدة بالتفاصيل التي تمنح الفارق، وأكد أن طموحاتنا كبيرة، ولدينا من الخبرات والإصرار والشخصية ما يجعلنا مؤهلين لتحقيق ما نهدف إليه بالفترة القادمة».



وأضاف: «على الصعيد الشخصي أستمتع كثيرًا باللعب في أجواء المباريات الخارجية، والجماهير في الإمارات تدعمنا قوة، وتشجيعهم يعني لنا الكثير، وسوف نقاتل لكي نسعدهم بالفوز بالبطولة».