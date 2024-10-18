شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تزين قائمة سيراميكا استعدادا لكأس السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لبطولة كأس السوبر المحلى، المقرر له الأحد المقبل في الإمارات، ويستهله الفريق بمواجهة الأهلى.

جاءت قائمة سيراميكا لبطولة السوبر المحلى كالتالى:



قائمة سيراميكا



حراسة المرمى: محمد بسام، محمود كوكو، على الجابرى، إسلام ريشة

الدفاع: أحمد هانى، رجب نبيل، سعد سمير، عبد الله مجدى، عبد الرحمن بودى، جاستن أرثر، أحمد بيكهام، أحمد عابدين، حسين السيد، محمد فايز

الوسط: محمود زلاكة، أيمن موكا، أحمد بلحاج، أحمد القندوسى، إبراهيم محمد، إسلام عيسى، محمد صادق، محمد عادل، محمد رضا، حسين حسنى، عمرة قلاوة، نور علاء

الهجوم: فخرى لاكاى، جون إيبوكا، مروان عثمان، عباس كيونى