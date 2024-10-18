شكرا لقرائتكم خبر عن الزناري ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا للسوبر المصري ..وبرنامج تأهيلي لدونجا والان مع تفاصيل الخبر

انتظم مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك الزناري في التدريبات البدنية والفقرة الفنية بصورة طبيعية، قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر المصري في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء بعد غدا الأحد.

في المقابل أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المصري.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأخير، ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز "دونجا" للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .