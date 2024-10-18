شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب بدني للاعبي الزمالك استعداد للسوبر المصري.. فيسنتي يقود تدريب الحراس والان مع تفاصيل الخبر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية متنوعة، في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وخاض اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة كل من جواو ميجيل وماريو تومليانوفيتش مدربي الأحمال بالفريق، من أدل تجهيزهم بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

قاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية لكل من محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأبيض خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد زايد للكريكت، استعداداً للسوبر المحلي.

وركز فيسنتي على تدريبات سرعة رد الفعل، ولعب الكرة بالقدم تحت ضغط، بجانب التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة، والتعامل مع العرضيات.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل .