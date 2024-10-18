شكرا لقرائتكم خبر عن وسام وإمام وتاو.. أوراق كولر الرابحة في الأهلي قبل السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يعول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على جميع لاعبي الفريق من أجل تقديم عروض قوية في بطولة السوبر المصري إقامتها يومي 20 و24 أكتوبر الجاري بالإمارات.

ويعتمد المدرب السويسري على لاعبي الأهلي، من أجل الفوز على سيراميكا بعد غد الأحد، من أجل التأهل لنهائي البطولة ومواجهة الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

ورغم أن الأهلي يقدم كرة جماعية والفوز يحتاج جميع اللاعبين، لكن مارسيل كولر يحتاج إلى تفوق وتألق بعض العناصر الهجومية من أجل الفوز على سيراميكا والصعود للمحطة النهائية ثم التتويج باللقب.

ومع ضرورة الحفاظ على الشباك نظيفة وهذه ستكون مهمة الحارس محمد الشناوي وخط دفاع الأهلي في المقام الأول ثم باقي عناصر الفريق تقريباً سيكون كولر في حاجة ماسة لعناصر الفريق الهجومية من أجل غزو شباك المنافسين.

من أهم الأوراق الهجومية التي يعول عليها كولر في بطولة السوبر المصري ، كلاً من وسام أبو علي وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومعهم دينامو الوسط مروان عطية .

وتضم قائمة الأهلي في الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويلتقى الأهلي مع سيراميكا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.