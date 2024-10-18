شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يشهد اليوم الجمعة الموافق 18-10-2024 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

تعرف على قائمة بيراميدز بالإمارات استعدادا للزمالك فى السوبر المصري

اصطحب الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش 4 حراس مرمي لرحلة الفريق إلي الإمارات للمشاركة في السوبر المحلي.

مجلس الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتتويج بالسوبر المصرى

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مكافآت خاصة للاعبين لتحفيزهم للتتويج ببطولة السوبر المصرى، وإثبات أن الفوز على الأهلى وحصد لقب السوبر الأفريقى لم يكن عن طريق الصدفة.

تقام اليوم الجمعة 7 مباريات فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري للسيدات بينما سيحصل الزمالك على راحة خلال الأسبوع المقبل.

يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادا لمنافسات بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري ،وينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.

أصبح حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، فى مواصلة إنجازاته لاعبا ومدربا بعد قيادة الفراعنة للتأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة فى المغرب 2025، لينجح فى قيادة المنتخب للتأهل لكأس الأمم لاعبا ومدربا.

بدأ إبراهيم نورالدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة ، شرح تعديلات القانون للموسم الجديد لأندية الدوري الممتاز، بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية لأندية طلائع الجيش والجونة وبتروجت وزد، وذلك في اطار تنفيذ خطة التثقيف والتطوير للجنه الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

يترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أواخر أكتوبر الجارى لحسم مصير الطلب المصرى لاستضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.