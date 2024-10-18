شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة لجنة الانضباط للموسم الجديد تمنع اللاعبين والمدربين من السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع المناطق والفروع لائحة لجنة الإنضباط للموسم الجديد وتتضمن حظر جميع عناصر اللعبة سواء اللاعبين أوالمدربين أو مجالس الادارات أو الحكام من التعامل مع السوشيال ميديا بخصوص المباريات أو الإساءة لأى عنصر من عناصر اللعبة.

وأكد اتحاد الكرة أن لائحة الانضباط للموسم الجديد تتضمن عقوبات فى حالة تناول أى مشكلة بشأن المباريات أو الاساءة لأى عنصر من عناصر اللعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتقرر إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز وكأس الرابطة يوم السبت القادم الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرآ بمشروع الهدف بمنطقة السادس من أكتوبر.

كان ثروت سويلم عضو الرابطة قال في تصريحات له، إن القرعة سيتم إلغاؤها وسيقام الدوري المصري يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقام الدوري الجديد بشكل استثنائي، حيث يقام من دور واحد، ثم يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق أصحاب المراكز التسعة الأولى للتنافس على اللقب والمربع الذهبي، بينما تتضمن المجموعة الثانية الفرق الأخرى وعددها 9 أيضًا للنجاة من الهبوط، وفى النهاية يهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين.