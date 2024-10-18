شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لوائح بطولة السوبر المصري قبل انطلاق نسخة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل تحضيرات الفرق المصرية المشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتة بالامارات خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجارى، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

ويستهل الأهلي مشواره ببطولة كأس السوبر المصري بمواجهة سيراميكا الأحد المقبل، ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل دوري نايل للموسم الماضي، بينما يتواجد سيراميكا بعدما نجح في حصد كأس الرابطة.

فيما يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري الآخر، في يوم الأحد المقبل عند الساعة 4:05 عصرًا.

قواعد بطولة السوبر المصري

في حال نهاية مباريات نصف النهائى في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح بشكل مباشر دون خوض وقت إضافي.

لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لأشواط إضافية مدتها (30 دقيقة).

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الاحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.