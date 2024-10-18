شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اتفاقية اتحاد الكرة ووزارة الصحة للقضاء على ظاهرة التسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز اتحاد الكرة لبروتوكول واتفاقية تعاون مع وزارة الصحة من أجل الكشف على أعمار اللاعبين الناشئين والبراعم للتأكد من صحة هذه الأعمار وللقضاء على ظاهرة التسنين فى الملاعب المصرية.

س: كيف بدأ اتحاد الكرة التجهيز لهذا البروتوكول؟

ج: قام خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، في زيارة رسمية إلى مكتب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لبحث التعاون في وضع آلية لهذا التعاون.

س: ما الهدف من هذه الإتفاقية؟

ج: تستهدف الاتفاقية العمل على الكشف على أعمار الناشئين والبراعم من خلال قواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لمنع التلاعب والتزوير بأعمار على مستويي الناشئين والبراعم.

س: هل سيتم اعداد كشوفات طبية على اللاعبين؟

ج: أكد علاء نبيل، على إتفاق اتحاد الكرة المصري، التعاون مع وزارة الصحة على توفير كشوفات طبية لجميع أندية مصر على مستوى الجمهورية، لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات، حيث تم الإتفاق على وضع آلية تستهدف التعاون من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المميكنة التابعة لوزارة الصحة، مع التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

س: كيف سيتم اجراء الكشوفات الطبية على الناشئين؟



ج: تم الإتفاق على إعداد وتنفيذ بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان ، بهدف إجراء الفحوصات الخاصة باللاعبين.

س: ماذا يحدث فى حالة ثبوت التلاعب فى أعمار اللاعبين؟

ج: تم الإتفاق على بدء التنسيق لإتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية حيال اكتشاف التزوير في بيانات تواريخ الميلاد بالأوراق الرسمية للاعبين.