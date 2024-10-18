شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة على رأس الأوراق الرابحة لكولر فى دكة الأهلى بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يراهن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أكثر من لاعب ليتواجد على دكة البدلاء من أجل الاعتماد عليه ليكون ورقة رابحة في بطولة السوبر المصري من أجل صناعة الفارق حال الحاجة إلى أوراق بديلة من على دكة الاحتياط.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

ويضع كولر أكثر من اسم في حساباته من أجل الدفع بهم كبدلاء وفقا لسير أحداث مباريات السوبر، لتقديم الدعم والإضافة الفنية اللازمة:

أفشة

يعد أفشة هو البديل الذهبي في خطة كولر والتي تعتمد على الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق للمشاركة أساسيين ثم يوجد أكثر من بديل لهم أبرزه أفشة، حيث سبق وحقق الإضافة في مباريات مهمة ومصيرية مثل نهائي القرن 2020 بعدما رجح كفة الأهلي في التتويج باللقب بفضل هدف "القاضية ممكن"، وفي مباراة سياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية وفي مباراة بيراميدز بالدور الأول للموسم الماضي.

عمرو السولية

من اللاعبين الذين يثق فيهم كولر هو عمرو السولية لأنه قادر على ضبط إيقاع اللعب ومنح الأفضلية لفريقه في التحكم في رتم المباراة والحد من خطورة المنافس بخلاف تقديم الزيادة الهجومية للخط الأمامي وتسجيل الأهداف.

عمر كمال

يقدم عمر كمال الإضافة الفنية اللازمة للأهلي في حال الاستعانة به سواء كأساسي أو بديل ونجح في حسم أكثر من مباراة والتألق في عدة مباريات كما حدث في لقاء بلدية المحلة بالموسم الماضي وحول تأخر فريقه إلى فوز بخلاف تألقه في مباراة الاتحاد السكندري وتسجيل هدف عالمي.