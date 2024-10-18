شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لكأس السوبر المصري 2024 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الاستعدادات لخوض منافسات النسخة 22 من بطولة السوبر المصري ، وتشارك أربعة فرق في كأس السوبر المصري للمرة الثانية على التوالي بعد استحداث ذلك النظام الجديد.

القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات، أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت بشكل حصري.

وفي النسخة المرتقبة، يلتقي الاحد المقبل على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

يلتقى فريق الزمالك في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد المقبل مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

وتضم قائمة الزمالك فى الإمارات كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك - مصطفى الزنارى - جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك - أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.