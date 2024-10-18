شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد.. موعد مباراة الأهلى والزمالك بالمغرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد بالمغرب



‏‎تنطلق مباراة رجال يد الأهلى مع الزمالك في الخامسة مساءً على صالة اومني سبورتس، ويسعى فريق الأهلي للفوز على الزمالك ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

‏‎وعقد ستيفان مادسن، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز في المباراة وتفادي أخطاء المباراة الماضية، وبذل قصارى جهدهم للتأهل للمباراة النهائية.

يذكر أن فريق رجال يد الأهلي حامل لقب البطولة النسخة الماضية بعد الفور على جي إس كي الكونغولي في المباراة النهائية.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- احمد عادل- ياسر سيف- احمد خيري- سيف هاني- عبدالرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد "كاستيلو"- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضي محمد- محمد صلاح- عبدالرحمن حميد- عبدالرحمن طه- محمد إبراهيم.