شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب اجتماع الكاف لحسم استضافة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أواخر أكتوبر الجارى لحسم مصير الطلب المصرى لاستضافة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتتنافس مصر وكوت ديفوار على استضافة النسخة المقبلة من نهائيات أمم أفريقيا للشباب، وسيتم حسم مكان إقامة البطولة فى اجتماع الكاف المقبل.

وتنعقد الجمعية العامة العادية الـ 46 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا.

وتعود آخر مرة استضافت فيها إثيوبيا الجمعية العامة العادية لـ"كاف" إلى سنة 2017.

وكان من المقرر أن تنعقد الجمعية العامة العادية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في العاشر من أكتوبر الجارى بكينشاسا بالكونغو الديمقراطيـة، قبل أن يقرر المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير بنيروبي (كينيا) نقل فعالياتها الي أديس أبابا.