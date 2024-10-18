أوساكا تنسحب من دورة بان باسيفيك بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : انسحبت اليابانية ناومي أوساكا الفائزة بأربع بطولات غراند سلام في كرة المضرب، الجمعة من دورة "بان باسيفيك" الأسبوع المقبل في طوكيو بسبب إصابة في الظهر.

ولم تخض أوساكا (27 عاما) المصنّفة أولى سابقا أي مباراة منذ انسحابها من مواجهة الأميركية كوكو غوف في ثمن نهائي دورة بكين في الأول من الشهر الحالي.

وكان من المقرر أن تشارك اليابانية في دورة "بان باسيفيك" ببطاقة دعوة، لكن المنظّمين قالوا إنها "ستغيب بسبب إصابة في أسفل الظهر".

وخاضت أوساكا المتوّجة في 2019، دورتها الأولى في بكين تحت إشراف مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي اشتهر بتدريب النجمة الأميركية السابقة سيرينا وليامس.

ولم تستعد اليابانية إيقاعها منذ عودتها إلى ملاعب التنس في كانون الثاني/يناير، بعد إنجاب طفلتها شاي في تموز/يوليو من العام الماضي، وهي مصنفة راهنا في المركز 58 عالميا وأفضل ما حققته منذ عودتها هو بلوغ ربع نهائي دورتين.